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        Osmaniye'de "15 Temmuz Hafıza Durağı" ziyarete açıldı

        Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Hafıza Durağı" törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Osmaniye'de "15 Temmuz Hafıza Durağı" ziyarete açıldı

        Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Hafıza Durağı" törenle ziyarete açıldı.

        Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki açılışa, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Serdengeçti, açılışta, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Bu destansı mücadele bizim demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Aziz milletimiz hainlere karşı canını feda etmiştir ve bu girişimi bertaraf etmiştir. Biz de her 15 Temmuz'da özellikle bu kahramansı, destansı mücadeleyi, aziz milletimizin bu mücadelesini anıyoruz, yad ediyoruz, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri kurdele keserek 15 Temmuz Hafıza Durağı'nı ziyarete açtı.

        İçerisinde 15 Temmuz darbe girişimini ve Türkiye'nin elde ettiği başarıları simgeleyen görsellerin bulunduğu durak, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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