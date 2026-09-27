Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 27.09.2026 - 17:13 Güncelleme:
Osmaniye'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AJK 40 plakalı otomobil ile 20 EG 969 plakalı otomobil, Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ