Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de çekici üzerindeki otomobilin LPG tankında 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, üzerinde otomobil bulunan bir çekiciyi durumundan şüphelenerek durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki LPG tankına gizlenmiş 8 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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