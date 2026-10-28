Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye'de çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu 29 yaşındaki Horo Özdemir hayatını kaybetti, yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Osmaniye'de çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu 29 yaşındaki Horo Özdemir hayatını kaybetti, yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

        Olay, Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilis’ten çalışmak için Kadirli’ye gelen Horo Özdemir (29), hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Sağanak yağışa yakalanan Özdemir ve yanındaki kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Özdemir ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horo Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özdemir’in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        REKLAM

        Öte yandan, hayatını kaybeden Horo Özdemir’in 29 Ekim 2022 tarihinde evlendiği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Evlilik yıl dönümünde üzerine yıldırım düşen çoban öldü
        Evlilik yıl dönümünde üzerine yıldırım düşen çoban öldü
        Osmaniye'de 103 öğrenci Cumhuriyet'in 103. yılını antik kentte kutladı
        Osmaniye'de 103 öğrenci Cumhuriyet'in 103. yılını antik kentte kutladı
        Köylü kadınlar kurdukları kooperatifle gelir elde ediyor
        Köylü kadınlar kurdukları kooperatifle gelir elde ediyor
        AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Kadirli ve Sumbas'ta incelemelerde bu...
        AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Kadirli ve Sumbas'ta incelemelerde bu...
        Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi
        Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi
        Osmaniye'de hastanede patlama, kimyasal sızıntı ve yangın tatbikatı
        Osmaniye'de hastanede patlama, kimyasal sızıntı ve yangın tatbikatı