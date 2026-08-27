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        Osmaniye'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tomruk yüklemede kullanılan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Osmaniye'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tomruk yüklemede kullanılan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

        Baki B'nin (36) kullandığı iş makinesi Yoğunoluk Köyü'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesinin altında sıkışan operatör, bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Baki B, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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