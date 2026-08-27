Osmaniye'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tomruk yüklemede kullanılan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Giriş: 27.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tomruk yüklemede kullanılan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Baki B'nin (36) kullandığı iş makinesi Yoğunoluk Köyü'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesinin altında sıkışan operatör, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Baki B, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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