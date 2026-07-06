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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 00:49 Güncelleme:
        Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Hüseyin G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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