Osmaniye'de düzenlenen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" başladı

Konuşmaların ardından tiyatro gösterisi ve "Yaşar Kemal Kültürünün Temel Taşları" konulu panel yapıldı. "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Yaşar Kemal'i okumanın Çukurova'nın ruhunu okumak olduğunu aktaran Olcar, "Çukurovamızın adını tüm dünyaya duyurmuştur." dedi.

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