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        Osmaniye'de düzenlenen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" başladı

        Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Osmaniye'de düzenlenen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" başladı

        Osmaniye'de organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" başladı.

        Etkinlikler Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde anma programıyla başladı.

        Programa katılan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Yaşar Kemal'i ölümünün 11. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

        Yaşar Kemal'i okumanın Çukurova'nın ruhunu okumak olduğunu aktaran Olcar, "Çukurovamızın adını tüm dünyaya duyurmuştur." dedi.

        Konuşmaların ardından tiyatro gösterisi ve "Yaşar Kemal Kültürünün Temel Taşları" konulu panel yapıldı. "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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