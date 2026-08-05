Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de ekim alanı artan ayçiçeğinde rekolte beklentisi 40 bin tonu aştı

        Osmaniye'de ekim alanı artan ayçiçeğinde rekolte beklentisi 40 bin tonu aştı

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, geçen yıla göre ekim alanı artan ayçiçeğinde 44 bin 650 ton rekolte beklediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Osmaniye'de ekim alanı artan ayçiçeğinde rekolte beklentisi 40 bin tonu aştı

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, geçen yıla göre ekim alanı artan ayçiçeğinde 44 bin 650 ton rekolte beklediklerini bildirdi.

        Kentte 2025'te 88 bin dekarda yetiştirilen ayçiçeğinde üretim, bu yıl 127 bin dekarlık alana yayıldı.

        Hasadın sürdüğü merkeze bağlı Yeniköy köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Vali Serdengeçti, biçerdöverle ürün topladı.

        Serdengeçti, hasadın ardından gazetecilere, Osmaniye'nin ayçiçeği üretiminde her geçen yıl güçlendiğini söyledi.

        Rekolte beklentisinin arttığını dile getiren Serdengeçti, "Ekim alanımızın 127 bin dekara ulaştığı 2026'da yaklaşık 44 bin 650 ton rekolte bekliyoruz. Bugün hasat sevincini paylaştığımız üreticilerimize hayırlı ve kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

        Hasat etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        Trafoda yangın çıktı, vatandaşlar ATM'den para çekmeye devam etti
        Trafoda yangın çıktı, vatandaşlar ATM'den para çekmeye devam etti
        Boynunda merdivenle motosiklet kullanan tesisat ustası konuştu
        Boynunda merdivenle motosiklet kullanan tesisat ustası konuştu
        Osmaniye'de arılıklara kurulan kameralar yaban hayatını görüntüledi
        Osmaniye'de arılıklara kurulan kameralar yaban hayatını görüntüledi
        Osmaniye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Osmaniye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Boynunda merdivenle motosiklet kullandı
        Boynunda merdivenle motosiklet kullandı
        Tavukları telef olan 9 yaşındaki Erolcan'ın çiftlik hayali iki kuzuyla yeni...
        Tavukları telef olan 9 yaşındaki Erolcan'ın çiftlik hayali iki kuzuyla yeni...