Osmaniye'de fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasının kaynak işlemi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olayda 2'si ağır 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Yıldırım ve Tajdin Togar yaşamını yitirdi.
İtfaiye ve jandarma ekipleri, kaynak bölümde inceleme yaptı.
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