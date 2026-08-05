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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

        Osmaniye'de fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Osmaniye'de fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasının kaynak işlemi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Olayda 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Yıldırım ve Tajdin Togar yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ve jandarma ekipleri, kaynak bölümde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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