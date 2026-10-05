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        Osmaniye'de köprüdeki bariyere çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köprüdeki demir bariyere çarpan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Osmaniye'de köprüdeki bariyere çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köprüdeki demir bariyere çarpan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Tufan G, 80 KF 265 plakalı ofomobiliyle Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki köprüden geçtiği sırada kontrolünü kaybederek demir bariyere çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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