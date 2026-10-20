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        Osmaniye'de öğrenciler yer fıstığının hikayesini sanatla anlattı

        Osmaniye'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali kapsamında gerçekleştirilen resim ve tasarım yarışmalarında öğrenciler, kentin coğrafi işaretli ürünü yer fıstığını sanatla buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Osmaniye'de öğrenciler yer fıstığının hikayesini sanatla anlattı

        Osmaniye’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali kapsamında gerçekleştirilen resim ve tasarım yarışmalarında öğrenciler, kentin coğrafi işaretli ürünü yer fıstığını sanatla buluşturdu.

        Osmaniye Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Belediye Yemekhanesi’nde düzenlenen yarışmalara ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. İlkokul öğrencileri resimleriyle, ortaokul ve lise öğrencileri ise "Osmaniye Yer Fıstığı Hikâyesi" temalı tasarımlarıyla hünerlerini sergiledi. Birbirinden renkli eserlerin ortaya çıktığı yarışmalarda jüri üyeleri dereceye giren öğrencileri belirlemekte zorlandı.

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        İlkokullar arası resim yarışmasında Mithat Paşa İlkokulu öğrencisi Muhammed Onur Gülmez birinci, Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ümit Uygar Baran ikinci, Yedi Ocak İlkokulu öğrencisi Çağan Türkçapar üçüncü oldu.

        Ortaokullar arası tasarım yarışmasında Karacaoğlan Ortaokulu öğrencisi Elifnaz Şaşmaz birinciliği elde ederken, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sevgi Gökçe Emir ikinci, Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Mert Çenet üçüncü sırada yer aldı.

        Liseler arası tasarım yarışmasında ise Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eda Bakır birinci, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Riham Hasan ikinci, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğçe Damla Kaya üçüncü oldu.

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        Yarışmalarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile alanında uzman isimlerden oluşan jüri, öğrencilerin eserlerini değerlendirdi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin festival kapsamında düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.

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