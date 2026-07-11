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        Osmaniye'de traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci öldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Osmaniye'de traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci öldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışan tamirci hayatını kaybetti.

        Düziçi Oto Sanayi Sitesi'nde tamirci Mehmet Kesme, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kesme, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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