Kadirli'de vatandaşlara aşure ikramı yapıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Alevi Kültür Dernekleri tarafından Kadirli Cemevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, semah dönüldü, vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Kadirli Belediye Başkan Yardımcısı ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Şahin Açıkoğlu, konuşmasında, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönem olduğunu söyledi.
Etkinlik, şiirlerin okunması ve halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle sona erdi.
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