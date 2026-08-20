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        Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 FU 099 plakalı otomobil, merkeze bağlı Ürün Yaylası yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aracın yanına inen sağlık ekipleri, Halil İbrahim Deprem'in kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

        Kazada yaralanan 1 kişi ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı.

        Yaralı, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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