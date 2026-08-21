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        Osmaniye'de zabıta ve tarım müdürlüğü, iş yerlerini denetledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Osmaniye'de zabıta ve tarım müdürlüğü, iş yerlerini denetledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini denetledi.

        Denetimlerde iş yerlerinin faaliyetleri, kaldırım kullanımı, temizlikleri, ruhsatları ve izin belgeleri kontrol edildi.

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere, denetimlerle kurallara uygun ve düzenli bir şehir ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, uygulamanın süreceğini kaydetti.

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