TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın dayısının cenazesi defnedildi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'ın 76 yaşında hayatını kaybeden dayısı Mehmet Yanık'ın cenazesi Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yanık için Harkaçtığı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Yakup Etik'in kıldırdığı namazın ardından Yanık'ın cenazesi köydeki Yanıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.