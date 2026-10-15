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        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Biz trilyonlarca liramızı, maalesef bu ülkenin kaynaklarını terör belasına harcamak zorunda kaldık ama önümüzdeki süreçte kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirerek artık bu kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için kullanacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:45 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Rize'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Biz trilyonlarca liramızı, maalesef bu ülkenin kaynaklarını terör belasına harcamak zorunda kaldık ama önümüzdeki süreçte kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirerek artık bu kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için kullanacağız." dedi.

        Ayan, Rize'de bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye düşüncesiyle sahalarda olduklarını söyledi.

        Her zaman halka hizmet etmeyi birinci amaç edindiklerini belirten Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz bu yola halkımıza, milletimize hizmetkar olmak için çıktık. Tabii bu yolda pek çok taş var. Taşlı yollar, imtihanlar da var. Ama evvelallah hepsinin üstesinden geldik. Bu son zamanlarda hepimizin moralini bozan bir olay oldu. 'Biz neden bu konuyu bu kadar çok konuşuyoruz?' diye bazen soranlar oluyor. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın odağında ahlak var. Bize yakışan çünkü ahlakı merkeze koymak. Bize yakışan yolsuzlukla mücadele etmek."

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu yola çıktıklarında, "Biz yasaklarla, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele edeceğiz." dediklerini anlatan Ayan, "Asla üzüntüye kapılmayın. Biz başkaları gibi bir yanlış varsa hiçbir zaman ona sahip çıkmadık. Bugün üzgün olmamızın sebebi de buna sahip çıkmayışımızdan. Bilin ki biz sahada çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu milletin buna ihtiyacı var. Arada mutlaka zaman zaman üzücü olaylar da olabilir ama bunların hepsinin üstesinden biz birliğimizle, dirliğimizle ve kardeşliğimizle üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

        Ayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunda bir arada olduklarını hatırlatarak, "Orada Türkiye'nin gücünü tüm dünya seyretti. Önce NATO'da biliyorsunuz sonra da Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye hem mazlum coğrafyaların sesi oldu hem bütün dünyanın sesi oldu. Çünkü bizim mottomuz 'daha adil bir dünya mümkündür'. Bugün baktığımızda uluslararası diplomaside Türkiye sözü dinlenen, masayı kuran bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

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        Kasımda Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde uluslararası sorunlara hep beraber çözüm arayacaklarını aktaran Ayan, "Yakında bu zirveyle dünyaya bir kez daha Türkiye'nin gücünü göstereceğiz ve Türkiye o masada da sözü dinlenen olacak. Artık masada sözü dinleyen değil, söz söyleyeniz." şeklinde konuştu.

        Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne değinen Ayan, "Biz kendi köklerimizden, kendi değerlerimizden edindiğimiz tüm değerlerimizi aslında pratikte uygulamaya döktük. Bunlar bizim kültürümüzden gelen kodlar. Sıfır atık da böyle ve biz bunu uluslararası bir seviyeye çıkarttık ve bunu uygulanabilir bir vizyon olarak ortaya koyduk." dedi.

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        Ayan, "Şimdi bir Terörsüz Türkiye döneminin içindeyiz. Biz trilyonlarca liramızı, maalesef bu ülkenin kaynaklarını terör belasına harcamak zorunda kaldık ama önümüzdeki süreçte kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirerek artık bu kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için kullanacağız. Yeni Türkiye Yüzyılı için kullanacağız, Kızılelma hedefimiz için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ise Türkiye Yüzyılı hedeflerine Rize'den güçlü bir katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Programa, AK Parti MKYK üyeleri, belediye başkanları ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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