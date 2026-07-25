AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Rize'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Geçmişten bugüne kadar çalışmalar yapan, emek veren arkadaşların gayreti ve bundan sonra çocuklarımızın, torunlarımızın ve geleceğin vebali var üzerimizde. Bu ülkenin kaderini bunlara bırakmamak lazım." dedi.



Demir, partisinin il başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Millete en iyi şekilde hizmet etmek zorunda olduklarını belirten Demir, hizmet politikası oluştururken dayanaklarının teşkilat olduğunu dile getirdi.



"Biz sadece bugünü yaşamıyoruz, biz geçmişi inkar da etmiyoruz" ifadesini kullanan Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız en son NATO konuşmasında 'reddi miras yok' dedi zaten. Biz, Osmanlı'nın bakiyesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün bu sorumluluğu üzerimize alıp bunu en iyi şekilde çocuklarımıza ve geleceğimize taşımakla yükümlü kıymetli insanlar topluluğuyuz. Biz Mehmet Akif'in dediği gibi 'hakkı tutan tutup kaldıranlardanız'. Biz, bu dünyada zulme dayalı dünya düzenine 'hayır' diyenleriz." diye konuştu.



Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki zulümlere karşı durduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir AK Parti zihniyeti var. 'Daha adil bir dünya mümkündür ve dünya beşten büyüktür' diyen dünya lideri var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, bu işlerin tezgahlandığı yerde söyledi. Bu tezgahın başında gücü elinde bulunduranların gözlerinin içine baktı, 'böyle bir zulüm olmaz, böyle bir zulümle abad olamazsınız, böyle oluşmuş dünya zulmüyle dünyayı barışa ve huzura götüremezsiniz' dedi. Bunu işte 1945'ten bugüne kadar dillendiren, konuşabilen tek lider, tek dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan."



Gazze'deki zulmü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiğini aktaran Demir, "Orta Doğu'daki Körfez ülkeleri dahil ilk defa konuşan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız sadece bu Gazze'deki zulmü, vahşeti, kıyımı, soykırımı lanetlemekle yetinmedi. Aslında dünyadaki halkların, milletlerin bütün vicdanlarını harekete geçiren liderimiz aynı zamanda." ifadesini kullandı.



Demir, CHP'nin eskiden çöp, çukur ve çamurla anıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Biz siyaseti böyle yapıyoruz. Biz böyle yaparken CHP ne yapıyor? Allah aşkına ya. Bu milletin emanet olan kaynaklarını, kendi kişisel gelecekleri, kendi ihtirasları, kendi politikaları, kendi şahısları ve kendi ikballeri için havada, karada, denizde harcıyorlar. Böyle bir şey yok, böyle bir utanmazlık yok yani. Hepimiz şaşırıyoruz. Bir belediye başkanı rüşvetten meclis üyeleri ile beraber tutuklanır mı? Nasıl olur böyle bir şey? Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir sistem bu böyle?"



CHP'nin olumsuzluklarla anıldığını belirten Demir, "Büyük bir vebal var bizde. Şu anda görevde bulunan teşkilat mensubu arkadaşlarımızın, çünkü ben de teşkilatın bir neferiyim. Teşkilat mensubu arkadaşların büyük vebali var. Bu vebal nedir? Geçmişten bugüne kadar çalışmalar yapan, emek veren arkadaşların gayreti ve bundan sonra çocuklarımızın, torunlarımızın ve geleceğin vebali var üzerimizde. Bu ülkenin kaderini bunlara bırakmamak lazım. Bunu da gerçekleştirecek olan kadro biziz." sözlerini sarf etti.



