UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan’ın Batum şehrinde yarın TSİ 20.45’te Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan TSİ 15.00’te kalkan siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Batum’da etkisini artıran şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle havalimanına iniş yapamayınca Rize’ye yönlendirildi. Rize-Artvin Havalimanı’na inen Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla Gürcistan’ın Batum kentine geçecek.

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BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, takım uçağının olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum yerine Rize-Artvin Havalimanı’na inmesi ve kafilenin Gürcistan'a kara yoluyla geçecek olması sebebiyle bu akşamki basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, zorunlu seyahat değişikliği nedeniyle toplantının çok geç bir saate kalacağı belirtilerek, "Yaşanan bu aksaklık nedeniyle basın toplantımızın çok geç bir saatte başlayabilecek olması sebebiyle toplantımız iptal edilmiştir" denildi.