Rize'de başvurdukları hastanedeki muayenelerinde akciğer kanseri teşhisi konulan iki hasta erken tanı ve tedaviyle sağlıklarına kavuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne genel sağlık kontrolü için başvuran Ali Kemal Bergal'in akciğerinde nodül belirlendi.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullandığı ilaçların raporlarını yeniletmek için hastaneye başvuran Adem Önçırak'ın ise akciğerinde kitle tespit edildi.

Akciğer kanseri teşhisi konulan hastalar için cerrahi müdahale kararı alındı. Hastalar, gerekli hazırlıkların ardından farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla sağlıklarına kavuştu.

REKLAM

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Şahin, akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 90'ının sigara içen kişilerden oluştuğunu söyledi.

Vakaların yüzde 80-85'ine hastaların ameliyat şansını kaybettiği geç evrelerde tanı koyduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Rastlantısal olarak çekilen tomografilerde veya başka bir nedenle, ameliyat öncesi, evlilik öncesi gibi rastgele çekilen filmlerde nodülün veya kitlenin gözükmesiyle metastaz yapmadan erken belirlenebiliyorlar. Ama bunlar yüzde 15-20'yi geçmiyor. Ali Kemal Bey de yüzde 15-20 arasında bir hasta. Bütün kanserlerde öyledir ama akciğer kanserinde geç kalmamak lazım, erken teşhis hayat kurtarır."

REKLAM

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt de hastaların büyük çoğunluğunun 3'üncü veya 4'üncü evrede hastaneye başvurduğunu, bu evrelerde ameliyat imkanının sınırlı olduğunu aktardı.

Akciğer kanseri tanısı konulan hastaların yüzde 15-20'sine cerrahi müdahale uygulayabildiklerini belirten Türüt, hastanelerinde yaklaşık 18-19 yıldır hem açık hem de kapalı yöntemle başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türüt, 50-55 yaşın üzerinde olup, 20-25 yıl boyunca günde bir paketten fazla sigara içen kişilere hekime başvurmalarını önerdi.

Ali Kemal Bergal de sigarayı bıraktıktan 16 yıl sonra hastalığa yakalandığını kaydetti.

REKLAM

Sağlık kontrollerini ihmal etmemenin önemini vurgulayan Bergal, "Bu konudaki tavsiyeleri birebir yerine getirdim. Önce Allah'a, sonra hocama borçluyum." dedi.

Adem Önçırak da muayenenin ardından çekilen röntgen ve tomografide kitlenin ortaya çıktığını belirterek, "3 aydır sigara içmiyorum. Sigara beni mahvetti." diye konuştu.