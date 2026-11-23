Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'na yağan karla birlikte yeşil örtü beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı bölgede bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının ardından evler ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yaylada, yollar ve evler karla kaplandı.

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