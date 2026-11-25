Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü ulaşımını sağlayan grup yolunda küçük çaplı heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan toprak kütlesinin yolu kapatması sonucu güzergahta ulaşım durdu. İhbar üzerine ilgili ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Ulaşıma kapanan TuncaBayırcık grup yolunda ekiplerin kısa süre içerisinde müdahaleye başlayacağı ve yürütülecek çalışmaların ardından yolun yeniden trafiğe açılmasının beklendiği bildirildi.

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