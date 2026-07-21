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        Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Benhur Keser ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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