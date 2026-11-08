Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, aldıkları galibiyetin 3 puandan daha önemli olduğunu söyledi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon iç sahada oynadıkları maçlarda oyun olarak kaybetmeseler de iyi sonuçlar alamadıklarını belirtti.

Bugün alınan 3 puanın, 3 puandan da öte önemli bir galibiyet olduğunu ifade eden Uçar, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Erzurumspor takımı son 5 maçta sadece 1 kez kaybetmişti. Özellikle işin savunma kısmını ligde en iyi yapan takımlardan biriydi. Bazen 5-4-1, bazen 5-3-2 şeklinde oynuyorlar. Bugün de bizi 5-4-1 ile beklediler. Çok da pozisyon veren bir takım değil ama o takıma karşı baktığımızda yeteri kadar pozisyon üreten, yeteri kadar ceza sahasına girip yeteri kadar şut atan bir takımdık." diye konuştu.

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Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünün kendi kontrollerinde geçtiğine işaret eden Uçar, şöyle devam etti:

"Oyuna hükmettiğimiz, o dakikaya kadar şut imkanı vermediğimiz bir oyun vardı. Çok ürettik mi, çok üretmedik. Ariss'le bir pozisyonumuz vardı. Şutlarımız vardı. Bu statta bu sene maalesef yediğimiz goller diyoruz. Yine basit hatalar, çıkarken kaybettiğimiz bir top. Mazeret değil ama yapmamamız gereken hatalar var. İkinci yarıya yine oyunu kontrol ederek başlayan bizdik. Sağ taraftan özellikle oyunu iyi işlediğimizi düşünüyorum ama bundan önceki maçlarda o final paslarındaki sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Girdiğimiz pozisyonlar var ama üretmekte sıkıntı yaşıyoruz. 3-1'i bulsak koparabileceğimiz bir maçtı. 85'ten sonra artık onların 4-4-2'ye dönmesi, bizim 5'liye dönmemiz... Oyunun son bölümünde de maalesef Mustafa Yumlu'yla verdiğimiz bir pozisyon var ki belki Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu gol olsa, gerçekçi olmak gerekirse bugün buradan tekrar üzgün ayrılacaktık. Bu galibiyet 3 puandan daha önemli. Bugün itibarıyla seyircilerimizi evlerine mutlu gönderiyoruz. Bu yağmurda buraya gelip bizi destekleyen herkese, bütün Rizespor taraftarına teşekkür ediyorum."

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Ligin 11. haftasında 14 puana ulaştıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Daha önce tespitler yaptım. Mazeret diyenler de oldu ama benim oyunlarla alakalı bunlar hep tespitlerimdir. Bugüne kadar oyunların karşılığını alamıyorduk. Şu an itibarıyla istatistiksel olarak da baksanız, belki girilen pozisyon, çekilen şut, net pozisyon, topa sahip olma ve birçok istatistikte ilk 5, ilk 8'de olsak da bulunduğumuz konum ve oynadığımız oyunlar arasında en büyük tezatı yaşayan takımların başında geldiğimizi düşünüyorum. Ama bugün itibarıyla inşallah bunun da yeni başlayacak güzel bir hikayenin başlangıç kıvılcımı olmasını ümit ediyorum. O yüzden camiamıza hayırlı olsun. Erzurum takımı da komşu şehrimizin takımı. Güzel işler yapıyorlar. Şu ana kadar önemli işler yaptılar. Canıgönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."

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Sakatlığı bulunan oyuncuların durumunu da değerlendiren Uçar, "Can Bozdoğan'ınki biraz talihsiz bir sakatlıktı. Maçta, antrenmanda olan bir şey değil. Bilek kısmında bir kıkırdak kopması, bileğin içinde rahatsız ediyordu. Özellikle Fenerbahçe maçında, Trabzonspor maçında bu ağrıyı çok daha fazla hissetti. Almanya'da operasyon geçirdi. Belirli bir süre rehabilitasyonu devam edecek. Tam bir süre veremem ama önümüzdeki bir aylık süreçte Can Bozdoğan'ın dönmesi çok kolay görünmüyor. Borrelli'nin şu an tedavisi devam ediyor. Amedspor maçına yetişebilir, yetişemeyebilir. Şu anda o netlikte kimse bir şey söyleyemez. Mihaila da antrenmanın ısınma bölümünde, hiç beklemediğimiz bir şekilde baldır adalesinden bir sakatlık yaşadı. O da bizi üzdü, o da çok üzüldü. Bizim yaşadığımız şanssızlıklar diyeyim. Başka ciddi bir sakatlığımız o anlamda bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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Uçar, çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiklerinin altını çizerek, "Şu an 14 puandayız. Başarılı mıyız, samimi olmak gerekirse hayır. Çok net. Rizespor olarak sahip olduğumuz oyuncularla, takımımızla çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyoruz. Şu anda almamız gereken çok yol var. Bunun için hep beraber çalışacağız. Kaybettiğimiz bu puanları inşallah önümüzdeki 6 haftalık, milli maç arasının ardından ilk yarının sonuna kadarki süreçte kapatmaya çalışacağız. Zorlu bir fikstür. Hiçbir maç kolay değil ama kapatmaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

- Erzurumspor FK cephesi

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Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Suat Maden ise zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Maden, şu değerlendirmede bulundu:

"Çaykur Rizespor takımının iç sahada hiç kazanamamış, puan dahi alamamış olmasının onlarda bir baskı oluşturacağını tahmin ediyorduk. Nitekim oyunun birçok bölümünde istediğimiz planı tutturduk. Rakibe verdiğimiz 1-2 pozisyon oldu. Onun haricinde Rize takımının ciddi bir pozisyonunu da hatırlamıyorum. Oyunun kırılma anları oluyor. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Bununla ilgili direkt konuşmak istemiyoruz ama dönüp oyunculardan teyidini aldığımızda daha somut verilerle konuşabiliyoruz. Onun haricinde, tam yüklendiğimiz dakikalarda, son dakika pozisyonunda maçın erken bitmesiyle ilgili de değinmek istediğimiz bir nokta var. Bunlar futbolun içinde olan hatalar. Kaybettiğinde de vazgeçmeyen bir Erzurumspor takımı oluşturma hedefindeydik. Bugün o reaksiyonu gösterdik. İnşallah iç saha maçında da bunun telafisini yapacağız."