Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Erzurumspor FK: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 21 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 21 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Olawoyin'in ceza sahasının içerisine pasında Laçi’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.
66. dakikada Mebude'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 21
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite (Taylan Antalyalı dk. 62), Adedire Mebude (Tayyip Talha Sanuç dk. 87) Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Varesanovic dk .87), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 62), Ali Sowe (Mustafa Tosun dk. 90+1)
Yedekler: Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru
Teknik Direktör: Recep Uçar
Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele (Mustafa Fettahoğlu dk. 76), Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Mustafa Yumlu dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 90), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 76), Miguel Cardoso (Rodrguez dk. 76), İbrahim Diabate
Yedekler: Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Matija Orbanic, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzade
Teknik Sorumlu: Suat Maden
Goller: Ali Sowe (dk. 31, dk. 66) (Çaykur Rizespor), Diabate (dk. 37) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
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