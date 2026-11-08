Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Erzurumspor FK: 1 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Erzurumspor FK: 1 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 21 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Erzurumspor FK: 1 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 21 mağlup etti.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        62. dakikada Olawoyin'in ceza sahasının içerisine pasında Laçi’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

        66. dakikada Mebude'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 21

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

        Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite (Taylan Antalyalı dk. 62), Adedire Mebude (Tayyip Talha Sanuç dk. 87) Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Varesanovic dk .87), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 62), Ali Sowe (Mustafa Tosun dk. 90+1)

        REKLAM

        Yedekler: Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru

        Teknik Direktör: Recep Uçar

        Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele (Mustafa Fettahoğlu dk. 76), Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Mustafa Yumlu dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 90), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 76), Miguel Cardoso (Rodrguez dk. 76), İbrahim Diabate

        Yedekler: Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Matija Orbanic, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzade

        Teknik Sorumlu: Suat Maden

        Goller: Ali Sowe (dk. 31, dk. 66) (Çaykur Rizespor), Diabate (dk. 37) (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor:1 - Erzurumspor FK:1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor:1 - Erzurumspor FK:1 (İlk yarı)
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı Karadeniz'in...
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı Karadeniz'in...
        Rize'de soğuk hava etkili oldu: Balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü
        Rize'de soğuk hava etkili oldu: Balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü
        Vali İhsan Selim Baydaş: "Senoz Vadisi'nde doğal bir ortamda muhteşem bir o...
        Vali İhsan Selim Baydaş: "Senoz Vadisi'nde doğal bir ortamda muhteşem bir o...
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de başladı
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de başladı