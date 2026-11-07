Rize'de soğuk hava etkili oldu: Balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava dalgası etkisini hissettirdi. İl genelinde düşen sıcaklıkların ardından kentin yüksek kesimlerinde yağmur kendini kar yağışına bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı olan ve dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda etkili olan kar yağışı neticesinde yayla tamamen beyaza büründü.

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