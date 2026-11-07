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        Rize'de soğuk hava etkili oldu: Balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü

        Rize genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Rize'de soğuk hava etkili oldu: Balıyla ünlü Anzer Yaylası beyaza büründü

        Rize genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

        Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava dalgası etkisini hissettirdi. İl genelinde düşen sıcaklıkların ardından kentin yüksek kesimlerinde yağmur kendini kar yağışına bıraktı. İkizdere ilçesine bağlı olan ve dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası'nda etkili olan kar yağışı neticesinde yayla tamamen beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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