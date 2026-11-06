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        Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 23:16 Güncelleme:
        Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İl merkezinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan Trabzon istikametine seyir halindeki G.Ç'nin kullandığı 28 AFC 145 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü G.Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından G.Ç, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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