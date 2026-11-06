Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rize'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İl merkezinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan Trabzon istikametine seyir halindeki G.Ç'nin kullandığı 28 AFC 145 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü G.Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından G.Ç, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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