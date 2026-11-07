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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Bu sezon Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında henüz puanla tanışamadı.

        Evinde oynadığı 4 maçı da kaybeden Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

        Yeşil-mavili ekip, sahasında bu sezon Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Trabzonspor'a 4-3 yenildi.

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        İç saha maçlarında Çaykur Rizespor, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü.

        - Erzurumspor FK ile 5. kez karşılaşacak

        Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, yarın yapacakları karşılaşmayla ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında oynanan 4 lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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