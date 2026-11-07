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        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de başladı

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'de başladı

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde başladı.

        Şampiyonanın startı, Çayeli Kaymakamlığı önünden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, tarafından yapıldı.

        Rize'de ikinci kez Enduro ve ATV yarışları düzenlediklerini belirten Vali İhsan Selim Baydaş, seremoni açılışında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Çayeli ve Senoz Vadisi'nde doğal bir ortamın olduğu muhteşem bir organizasyon. Bir etabını maden ocağının içerisinde gerçekleştireceğiz. Oranın farklı bir amaçla kullanımı adına bu da ayrı bir güzellik. Sonbahar-kış arası bir döneme denk geliyor. Bir kısımda çok güzel kar manzaraları göreceğiz, bir kısımda sonbahar manzaraları göreceğiz. Herkesi bu güzelliği görmeye Rize'ye davet ediyorum. Emeği geçenlere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Motosiklet Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ev sahipliği için de Çayeli'mize teşekkür ediyorum. Enduro ve ATV yarışçılarımıza da başarılar diliyorum."

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        Şampiyona, ikinci kez Rize'nin ev sahipliğinde 102 yarışçının katılımıyla düzenleniyor.

        Çayeli ve Senoz Vadisi'nin spor turizmi destinasyonu olarak tanıtılmasına da katkı sağlayacak organizasyon, ilk kez Rize'de 2023 yılında "Spor Turizminde Marka Şehir Rize" temasıyla gerçekleştirilmişti.

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