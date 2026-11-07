Rize'nin yüksekleri beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası’na kar yağdı. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı. Bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlanırken, kar yağışının tadını çıkarmak isteyenlerde yaylaya çıkarak fotoğraf çekildi. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, karla kaplı zirvelerdeki seyirlik manzara dronla havadan görüntülendi.

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