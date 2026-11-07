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        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı Karadeniz'in zirvesinde motor sporları heyecanı: Senoz Vadisi'nde 122 sporcu mücadele etti

        Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı. 13 farklı sınıfta toplam 122 sporcunun katıldığı şampiyona, zorlu parkurlardaki çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı Karadeniz'in zirvesinde motor sporları heyecanı: Senoz Vadisi'nde 122 sporcu mücadele etti

        Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı. 13 farklı sınıfta toplam 122 sporcunun katıldığı şampiyona, zorlu parkurlardaki çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

        Discover Kaçkar çatısı altında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikinci kez organize edilen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Senoz Vadisi'nde start aldı. Organizasyona Enduro branşında 4'ü kadın, 3'ü Gürcistan'dan olmak üzere 102; ATV branşında ise 20 sporcu katılım sağladı.

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        Toplam 13 sınıfta gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü.

        1,2 kilometrelik ekstrem parkurda zorlu mücadele

        Şampiyonanın ilk gününde sporcular, toprak, su, taş ve çamur gibi doğal engellerin yer aldığı 1,2 kilometrelik ekstrem parkurda yarıştı. Canlı yayınlarla izleyicilere ulaştırılan organizasyonda sporcular, Senoz Vadisi'nin doğal koşullarında hız ve dayanıklılık sınavı verdi.

        İki gün sürecek şampiyona, 8 Kasım Pazar günü koşulacak 52 kilometrelik Uzundere orman ve dere etabı yarışları ile sona erecek.

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        Spor turizmi hedeflerine katkı sağlıyor

        Organizasyon, 2023 yılında "Spor Turizminde Marka Şehir Rize" temasıyla düzenlenen Rize Spor Turizmi Çalıştayı hedefleri kapsamında hayata geçirilen projeler arasında yer alıyor. Şampiyonanın bu yıl ikinci kez düzenlenmesi, kentin ulusal motor sporları takvimindeki yerini pekiştirirken, Çayeli ve Senoz Vadisi'nin spor turizmi destinasyonu olarak tanıtılmasına ve kentin 12 ay boyunca spor turizmi vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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