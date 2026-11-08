Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 2-1

Süper Lig’in 11’inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14’e yükseltti. Konuk Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

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