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        Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 2-1

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

        ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen - Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Mebude (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Olawoyin, Laçi (Dk. 87 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk.63 Emrecan Bulut), Sowe (Dk.90+1 Mustafa Coşkun Tosun)

        ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul Taşkıran- Ebosele (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90+1 Mustafa Yumlu), Kerk (Dk. 76 Eren Tozlu), Baiye, Owusu (Dk. 90+1 Sefa Akgün), Cardoso (Dk.77 Rodriguez), Diabate

        GOLLER: Dk. 31 ve Dk. 66 Sowe (Çaykur Rizespor) - Dk. 37 Diabete (Erzurumspor FK)

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        SARI KARTLAR: Kerk, Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Süper Lig’in 11’inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14’e yükseltti. Konuk Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.

        31’inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Sowe'un aşırtma vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.

        37’inci dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Kerk’in pasında ceza alanında topla buluşan Diabate, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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        66’ncı dakikada Çaykur Rizespor, yeniden öne geçti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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