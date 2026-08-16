Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
TÜMOSAN Konyaspor ile dün oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncuların dar alanda geçiş oyunu ve serbest vuruş organizasyonları üzerinde çalıştığı antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan yeşil-mavili ekibin yeni transferi Moussa Diakite de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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