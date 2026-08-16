Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncuların dar alanda geçiş oyunu ve serbest vuruş organizasyonları üzerinde çalıştığı antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

TÜMOSAN Konyaspor ile dün oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

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