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        Çaykur Rizespor, Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u transfer ettiğini duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübünde 24 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

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