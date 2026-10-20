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        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve rondo pas çalışmasıyla start aldı. Yeşilmavili futbolcular, geniş alanda oynanan oyunun ardından günün idmanını kaleli taktik maç ile tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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