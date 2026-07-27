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        Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fransız forvet Anthony Martial'in transfer iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fransız forvet Anthony Martial'in transfer iddialarının gerçek olmadığını söyledi.


        Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir bazı medya organlarında Fransız forvetin kulübe transfer olacağı yönünde haberler yayımlandığını hatırlattı. Bakır, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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