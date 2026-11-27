Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Cristian Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Mendes, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Benedyczak
Goller: Dk. 22 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 44 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)
RİZE
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