Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 11'lik eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’yı ağılıyor. Mücadelenin ilk yarısı 11'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahasının dışından Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, topu çeldi.
23. dakikada sağ kanattan Adedire’nin vuruşunda direkten dönen topu sol tarafta önünde bulan Qazım Laçi’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10
32. dakikada kaleci ile karşı kaşıya kalan Winck’in aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. 11
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Taylan Antalyalı, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe
Yedekler: Husniddin Alikulov, Tayyip Talha Sanuç, Moussa Diakite, Dal Varesanovic, Umut Erdem, Gennaro Borrelli, Emirhan Yılmaz, Modibo Sagnan, Efe Doğan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakob Jessen, Kerem Demirbay, Elson Mendes, Jesurun RakSakyi, Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak
Yedekler: Thiemoko Diarra, Andri Baldursson, Ömer Bayram, Ahmet Salih Arıcı, Ali Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Sercan Deniz, Güven Yalçın, Emirhan Boz, Muhammed Emin Bektaş
Teknik Direktör: Alfred Schreuder
Goller: Qazım Laçi (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Winck (dk. 32) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)
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