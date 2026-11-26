Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Siaka Bakayoko, maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Bakayoko, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden Bakayoko, "En son sahamızda Erzurumspor maçını kazanmıştık. Kasımpaşa maçını da kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz mücadeleci bir takımız. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz." dedi.

Takım içindeki arkadaşlığa değinen Bakayoko, "Aramızda her zaman iyi bir arkadaşlık vardı. Takımımızdaki herkes elinden geldiğince birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Oynayan oyuncular da oynamayan oyuncular da takım için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

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Galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Bakayoko, kendi performansına ilişkin, "Ben daha genç bir oyuncuyum. Gelişim sağlamak için elimden geldiğince çalışıyorum ve gelişmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.