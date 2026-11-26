FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Arnavut futbolcusu Qazim Laçi, zor olacağını düşündüğü maçı kendi evlerinde ellerinden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istediklerini söyledi.

Laçi, AA muhabirine, takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Deplasmanda aldıkları sonuçlardan memnun olduklarını ifade eden Laçi, iç sahada kaybettikleri puanların ise kendilerini üzdüğünü aktardı.

Laçi, iç saha maçlarında çok fazla puan kaybettiklerini hatırlatarak, "İçeride oynadığımız maçların çoğunda gerçekten iyi oynadık ama küçük detaylarda maçları ve puanları kaybettik. İkincisi aslında bu ligde en zor şey deplasmanda galibiyet almak. Şu ana kadar bu konuda çok iyi olduğumuzu söylemek isterim. Erzurum maçıyla evimizde ilk galibiyetimizi aldık. Yapmamız gereken, bu galibiyetleri devam ettirmek, evimizde galip gelmek ve deplasman maçlarında mümkün olduğunca fazla puan alabilmek." diye konuştu.

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- "Bu ligde asla kolay bir maç, kolay bir rakip yok"

Kasımpaşa'nın hem savunmada hem de hücumda etkili bir takım olduğunu vurgulayan Laçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapıyorlar. Yanılmıyorsam şu ana kadar sadece bir maç kaybettiler. O yüzden zor bir maç olacağını söylemek istiyorum. Bu ligde asla kolay bir maç, kolay bir rakip yok. Her maç çok zorlu geçiyor ve her rakibe karşı oyununuzu geliştirmek zorundasınız. Sezon başından beri yaptığımız işlere, oynadığımız oyuna bakarsak gelişim halindeyiz. Sahada yapmak istediğimiz şeyleri daha iyi yapar haldeyiz. Bu maçın gerçekten zor olacağını düşünüyorum ama hazırız, hazır olmak zorundayız. Kendi evimizde oynuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı kazanmak istiyoruz."

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Arnavut futbolcu, Kasımpaşa maçında taraftarlarının desteğini görmek istediklerini belirterek, "Sezon başından beri bizi nasıl destekledilerse bu maçta da aynı desteği görmek istiyoruz. Bence sahada Rizespor taraftarlarının görmek istediği her şeye sahip bir takım var. İyi günde de kötü günde de sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyor, asla pes etmeden mücadele ediyoruz. Taraftarımızın da bu mücadeleyi takdir ettiğini düşünüyorum. Onları her maçta bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Laçi, kendisine duyulan güvenin performansına da yansıdığına işaret ederek, "Öncelikle bu durumdan çok mutluyum. Çünkü bana duyulan bir güven var, bu güven beni çok mutlu ediyor. Takımım için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendi adıma da en iyisini yapmak ve bu şekilde takımıma yardımcı olmak istiyorum. Şimdiye kadar yaptığım asistlerle ve attığım gollerle takıma yardımcı olmaya çalıştım. Tabii ki eksiklerimiz ve geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bunların üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hocamızın bizden istediklerini daha iyi yapabilmek için kendimizi geliştirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

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Bireysel istatistiklerinin yanı sıra takımın aldığı sonuçlara da önem verdiğini dile getiren Laçi, "Yapabileceğimiz en iyi şey puan almak, puanlar toplamaktır. Bireysel istatistiğim tabii ki önemli ama gol atsam da atmasam da önemli olan takımımın ve takım arkadaşlarımın iyi olması ve bizim 3 puanı almamız. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğim. Gol atsam ya da asist yapsam da maçı kazanırsak iki kere mutlu oluyorum." değerlendirmesini yaptı.