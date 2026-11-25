UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel BeerSheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ı taşıyan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'ye iniş yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel BeerSheva ile karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar bugün hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Batum'a doğru hareket etti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Rize'ye zorunlu olarak iniş yaptı.

Kara yolu ile Batum'a geçiş yapacak olan Beşiktaş'ın bu akşam düzenlenecek olan basın toplantısı da bu nedenle iptal edildi.