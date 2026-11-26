Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, ligde geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 17 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Evinde oynadığı son maçta Erzurumspor FK'yi 2-1 yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek sahasında üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 23 puanla 5. sırada yer alıyor.
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