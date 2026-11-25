Beşiktaş kafilesi, Batum'daki hava muhalefeti nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na indi
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş, hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye indi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş, hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye indi.
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile burada bazı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından karşılandı.
Beşiktaş kafilesi, Batuma'a geçmek için daha sonra kara yoluyla Sarp Sınır Kapısı'na hareket etti.
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