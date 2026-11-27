Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 32 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 32 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Diara'nın ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Elson Mendes'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 21
81. dakikada Laçi'nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Emrecan Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 22
90+1. dakikada sol kanattan ilerleyen Olawoyin'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Borelli'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 32
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss (Umut Erdem dk. 77), Taylan Antalyalı, Adedire Mebude (Emrecan Bulut dk. 61), Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Dal Varesanovic dk. 86), Ahmed Kutucu (Gennaro Borrelli dk. 77), Ali Sowe (Moussa Diakite dk. 86)
Yedekler: Husniddin Alikulov, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Yılmaz, Modibo Sagnan, Efe Doğan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous (Ahmet Taha Dağbaşı dk. 77), Matei Ilie, Jakob Jessen (Ömer Bayram dk. 77), Kerem Demirbay (Andri Baldursson dk. 61), Elson Mendes, Jesurun RakSakyi (Güven Yalçın dk. 82), Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Thiemoko Diarra dk. 46), Adrian Benedyczak
Yedekler: Ahmet Salih Arıcı, Ali Yanar, Sercan Deniz, Emirhan Boz, Muhammed Emin Bektaş
Teknik Direktör: Alfred Schreuder
Goller: Qazim Laçi (dk. 22), Emrecan Bulut (dk. 81), Gennaro Borrelli (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor), Claudio Winck (dk. 32), Elson Mendes (dk. 47) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Moussa Diakite (Çaykur Rizespor), Ali Yavuz Kol, Adem Arous (Kasımpaşa)
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