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        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İkizdere İlçe Stadı'nda incelemelerde bulundu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İkizdere İlçe Stadı'nda incelemelerde bulundu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İkizdere İlçe Stadı'nda incelemelerde bulundu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz." dedi.

        Yapımı tamamlanan İkizdere İlçe Stadı'nda incelemelerde bulunan Bak, burada yaptığı konuşmada, ilçeye güzel bir spor tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini ve büyük destek verdiğini belirten Bak, talimatları doğrultusunda tüm ilçelerde tesisler yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Bak, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi ile ilçenin ileri gelenlerinin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini, otopark ve çocukların spor yapabileceği bir tesis kazandırmak için birlikte çalıştıklarını aktardı.

        En önemli görevlerinden birinin bağımlılıkla mücadele olduğunu vurgulayan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan yetişen çok güzel gençlerimiz hem diğer takımlarda hem de Çaykur Rizespor'da oynayacak. İlçemizden yetişen Barış Alper Yılmaz'ı da tanıyorsunuz. Kendisi buralı, İkizdereli. İnşallah buradan yetişen gençlerimiz de onun gibi başarılı olurlar. Güzel bir kapalı salonu, kapalı tribünü ve sahası var. Otoparkıyla birlikte çok güzel bir tesis oldu."

        Ailelere çocuklarını spor tesislerine getirmeleri çağrısında bulunan Bak, ilçeye yeni bir gençlik merkezi de kazandıracaklarını bildirdi.

        İlçe halkının her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten Bak, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        Bakan Bak'a, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İkizdere Kaymakam Vekili Emrullah Doğru, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile diğer ilgililer eşlik etti.






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