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        Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        Kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereleri ve çiçeklerle süslenen milli park ve içerisinde yer alan Ayder Yaylası, ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.

        Sarı renkteki çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan yayla, çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölgede çiftçilik yapanlar da büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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