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        Rize'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Rize'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Dülgerli köyünde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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