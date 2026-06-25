Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar çiçeklerle renklendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda açan çiçekler ve "sis denizi" dronla görüntülendi.





Türkiye'nin en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'daki yaylalar, açan komar çiçekleriyle farklı güzelliğe büründü.



Birçok endemik bitki türünün bulunduğu Avusor Yaylası'nda da seyri güzel manzaralar ortaya çıktı.



Her mevsim zirvesinde kar bulunan Kaçkar Dağları, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.



Kaçkar Dağları ve yaylalarda oluşan "sis denizi" ile rengarenk çiçekler dronla kayda alındı.

