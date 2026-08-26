Rize'de denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde dün ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Ö'nün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri, denizde ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Ekipler, Arif Kerem Ö'yü bulmak için dronla da arama yapıyor.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö. ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.