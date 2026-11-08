Rize'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 08.11.2026 - 18:18 Güncelleme:
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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